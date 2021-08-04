В столице водитель мусоровоза не заметил и сбил своего коллегу

КИЕВ. 4 августа. УНН. На столичной улице Вифлеемской водитель мусоровоза сбил своего коллегу и вдавил его в бетонный столб, пишет УНН.

Детали

Предварительно он начал движение задним ходом, а пострадавший этого не заметил.

Мужчина получил рваные раны конечностей и потерял много крови, его забрала “скорая”. При этом от удара столб покосился, а на дорогу упали электрические провода. На месте работали следователи и аварийщики.

Материал подготовлен совместно с программой “Надзвычайне.LIVE с Алексеем Павловским” телеканала LIVE.

Дополнение

В Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие между двумя легковушками, в результате которой госпитализировали одного человека.