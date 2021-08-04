Новости: Киев
4 августа 2021, 10:13 • Тарас Джмиль • 4440
В столице водитель мусоровоза не заметил и сбил своего коллегу
КИЕВ. 4 августа. УНН. На столичной улице Вифлеемской водитель мусоровоза сбил своего коллегу и вдавил его в бетонный столб, пишет УНН.
Детали
Предварительно он начал движение задним ходом, а пострадавший этого не заметил.
Мужчина получил рваные раны конечностей и потерял много крови, его забрала “скорая”. При этом от удара столб покосился, а на дорогу упали электрические провода. На месте работали следователи и аварийщики.
Материал подготовлен совместно с программой “Надзвычайне.LIVE с Алексеем Павловским” телеканала LIVE.
Дополнение
В Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие между двумя легковушками, в результате которой госпитализировали одного человека.
Источник: УНН
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