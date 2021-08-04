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Скандал с белорусской легкоатлеткой: Тимановская изменила направление и направилась в Австрию

Скандал с белорусской легкоатлеткой: Тимановская изменила направление и направилась в Австрию

КИЕВ. 4 августа. УНН. Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская вылетела из Токио в Австрию, а не в Польшу, как планировала изначально. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Тимановская должна была лететь рейсом в Варшаву, где правительство предложило ей гуманитарную визу после того, как она обратилась за дипломатической защитой, отказавшись лететь в Беларусь.

Напротив, она вылетела самолетом рейса Austrian Airlines, который должен приземлиться в Вене в 16:05. Представитель белорусской общины отметил, что дипломаты изменили ее рейс из соображений безопасности.

В токийском аэропорту “Нарито” атлетку сопровождала полиция. Также на нее ожидали репортеры, но спортсменка с ними не общалась, она сразу направилась в VIP-зону с несколькими официальными лицами.

Напомним

Белорусская спортсменка, которая ранее заявила о попытке насильно вывезти ее из Японии в Беларусь, подала документы на предоставление политического убежища в Польше.

Кристина Тимановская заявила, что беспокоится о своей безопасности, поскольку в Беларуси ее, возможно, могут посадить в тюрьму.

Полиция Японии взяла Тимановскую под охрану.

Источник: УНН
Теги: Беларусь, Олимпиада, Олимпиада-2020
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