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Жителей греческого острова Крит предупредили о высокой пожарной опасности

Жителей греческого острова Крит предупредили о высокой пожарной опасности

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КИЕВ. 4 августа. УНН. Жителей греческого Крита предупредили, что сегодня очень высокий риск пожара. Об этом УНН сообщает со ссылкой на службу гражданской защиты Греции.

Цитата

“Избегайте действий, которые могут вызвать пожар в сельской местности — очень высокий риск пожара на Крите сегодня. Чрезвычайно сложные условия”, — говорится в сообщении.

Контекст

Как сообщает Ekathimerini, лесной пожар во вторник на острове Эвия уже уничтожил более 2 000 гектаров земли, на которых находятся леса, дома, склады, производственные планы и туристические объекты.

Добавим

Греческие метеорологи предупредили, что в ближайшие десять дней страну ждет сильная жара. По данным Греческой национальной метеорологической службы, температура может достигать 44 градусов по Цельсию.

Соседняя Турция пострадала от лесных пожаров, в результате которых на этой неделе погибли по меньшей мере 10 человек.

Источник: УНН
Теги: Греция, лесные пожары
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