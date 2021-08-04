Индия размещает военные корабли в Южно-Китайском море в рамках политики "Восточного действия"

КИЕВ. 4 августа. УНН. В этом месяце Индия направляет в Южно-Китайское море оперативную военно-морскую группу для расширения связей в сфере безопасности с дружественными странами, заявили официальные лица в среду, сигнализируя о своем намерении играть более активную роль в региональных усилиях по противодействию Китаю. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Индийские военные традиционно опасаются противодействовать Китаю, но их настроение резко изменилось после столкновений между войсками на спорной сухопутной границе в прошлом году. С тех пор правительство сблизилось с Соединенными Штатами в попытках дать отпор Китаю.

В заявлении ВМФ Индии говорится, что четыре корабля, включая эсминец с управляемыми ракетами и ракетный фрегат, будут развернуты в течение двухмесячного периода в Юго-Восточной Азии, Южно-Китайском море и западной части Тихого океана.

В рамках развертывания индийские корабли примут участие в ежегодных совместных военных учениях с участием Соединенных Штатов, Японии и Австралии у побережья Гуама, сообщили военно-морские силы.

Дополнение

Южно-Китайское море стало одной из многих горячих точек в напряженных отношениях между Китаем и США, когда Вашингтон отвергает то, что он называет незаконными территориальными претензиями Пекина в богатых ресурсами водах.

В июне группа американских авианосцев во главе с USS Ronald Reagan вошла в Южно-Китайское море в рамках миссии, а британская авианосная группа должна провести в этом месяце обучения в Филиппинском море.

Четыре страны составляют неформальную группу Quad, которую администрация президента США Джо Байдена продвигает как средство противодействия Китаю.

Китай в прошлом критиковал многосторонние военные маневры как дестабилизирующие для региона.