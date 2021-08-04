Никто не имеет права нарушать закон, даже если он ветеран войны - министр Монастырский

КИЕВ. 4 августа. УНН. Правонарушитель, который сегодня пытался ворваться с гранатой в здание КМУ сдался после переговоров со своим товарищем. Он задержан и с ним будут проведены следственные действия. Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский и добавил, что никто не имеет права нарушать закон, даже если он ветеран войны, передает УНН.

Цитата

“Правонарушитель, который сегодня пытался ворваться с гранатой в здание КМУ сдался после переговоров со своим товарищем. Он задержан и с ним будут проведены следственные действия. В том числе назначена психиатрическая экспертиза.

В ходе следствия поймем, что именно побудило ветерана войны с РФ, защитника Украины, сапера по специальности, взять в руки гранату и пойти к зданию правительства”, — отметил министр.

Добавим

Монастырский также подчеркнул, что никто не имеет права, нарушать Закон даже если он был ветераном и защитником Украины.

“Граната в его руках была боевой и в случае подрыва могли погибнуть и травмироваться люди”, — отметил министр.

Он поблагодарил всех сотрудников Национальной полиции, СБУ, Управления Государственной Охраны, которые приняли участие в этой спецоперации.

Отдельная благодарность товарищу правонарушителя, Василию, сделал все для того, чтобы убедить своего друга сложить оружие, резюмировал Монастырский.

Напомним

Сегодня, около 10 часов утра в здание КМУ зашел неизвестный мужчина, который вытащил из кармана предмет, похожий на взрывное устройство, и угрожал его взорвать.



Позже стало известно, что Кабинет министров Украины захватил бывший боец “Айдара” Владимир Прохнич. По данным источников в правоохранительных органах, он был вооружен гранатой, которая взрывается от удара.