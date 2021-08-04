Мужчину с гранатой задержали благодаря его другу, который провел с ним переговоры - полиция

КИЕВ. 4 августа. УНН. Задержать бывшего бойца “Айдара” Владимира Прохнича с гранатой РГД возле Кабинета министров Украины, удалось благодаря его другу, волонтеру Василию, который провел с ним переговоры. Об этом во время брифинга заявил председатель Национальной полиции Игорь Клименко, передает корреспондент УНН.

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“Ситуация не стандартная, потому что это был участник АТО, он был дважды ранен, в том числе имел черепно-мозговую травму. Совершил это преступление так как у него сложились такие жизненные события. Василий..., который проводил с ним переговоры, это его друг, волонтер и благодаря ему мы смогли выйти из этой ситуации, обезвредить данного преступника”, — сказал Клименко.

Василий рассказал, что Прохнич имеет очень сильный дух и обостренное чувство справедливости. “Возможно учитывая его ранения, и учитывая его сегодняшний бытовой уровень жизни, возможно где-то сыграло, что он нарушил закон. Я некоторые вещи знаю, если у человека нету за спиной какого-то блага, жилья или еще чего-то... Он работает, он не ходит просит деньги, он каторжно работает. Работает на станции технического обслуживания”, — рассказал друг Прохнич.

Дополнение

Сегодня, около 10 часов утра в здание КМУ зашел неизвестный мужчина, который вытащил из кармана предмет, похожий на взрывное устройство, и угрожал его взорвать.



Позже стало известно, что Кабинет министров Украины захватил бывший боец “Айдара” Владимир Прохнич. По данным источников в правоохранительных органах, он был вооружен гранатой, которая взрывается от удара.