Захват Кабмина: открыто производство по четырем статьям

КИЕВ. 4 августа. УНН. Из-за захвата бывшим бойцом “Айдара” Владимиром Прохничом двух заложников и угрозы взорвать себя гранатой РГД в здании Кабмина правоохранители открыли четыре уголовных производства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Цитата

“4 августа 2021 года около 10:00 утра неизвестный мужчина зашел в помещение Кабинета Министров на ул. Грушевского 17/2, и, находясь в административном здании, захватил двух заложников и угрожал взорвать себя гранатой. После непродолжительных переговоров правоохранители задержали мужчину. В результате происшествия никто не пострадал”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что задержанным оказался 43-летний бывший военнослужащий. Во время задержания у него изъяли боевую гранату.

“Как сообщил руководитель Киевской городской прокуратуры Олег Кипер, который находился на месте происшествия, в настоящее время по данному факту зарегистрировано уголовное производство по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 341 (захват государственных зданий), ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 2 ст. 147 (захват заложников), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием)”, — отмечается в сообщении.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства и мотивы совершения преступления.

Дополнение

Сегодня, около 10 часов утра в здание КМУ зашел неизвестный мужчина, который вытащил из кармана предмет, похожий на взрывное устройство, и угрожал его взорвать.



Позже стало известно, что Кабинет министров Украины захватил бывший боец “Айдара” Владимир Прохнич. По данным источников в правоохранительных органах, он был вооружен гранатой, которая взрывается от удара.