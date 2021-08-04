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Из Ливана в сторону Израиля были выпущены ракеты. ЦАХАЛ ответил артиллерийским огнем

Из Ливана в сторону Израиля были выпущены ракеты. ЦАХАЛ ответил артиллерийским огнем

КИЕВ. 4 августа. УНН. Три ракеты были выпущены из Ливана в направлении Кирьят-Шмона на севере Израиля в среду днем, вызвав срабатывания ракетных сирен в Кирьят-Шмоне, Кфар-Гилада и Тель-Хай. Две ракеты упали недалеко от Кирьят-Шмона, а одна - на территории Ливана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Jerusalem Post.

Детали

Вскоре после этого ИДФ открыли огонь из танков по месту, откуда были выпущены ракеты. Мэр Кирьят-Шмона приказал открыть приюты.

По сообщению репортера связанного с "Хизбаллой", израильские силы обороны выпустили около шести артиллерийских снарядов по открытой местности в Ливане, расположенной к северу от Метула.

Дважды на этой неделе ИДФ стреляли осветительными ракетами вдоль границы с Ливаном после того, как появились сообщения о подозрениях на проникновение вдоль пограничного заграждения.

Добавим

В последние мисяци по Израилю было выпущено несколько ракет.

Три недели назад по Израилю были выпущены две ракеты, в результате чего в населенных пунктах, расположенных вдоль границы, включая Рош-Ханикра, Шломи, Кабри и Ханит, были запущены ракетные сирены.

Одна ракета была перехвачена системой противоракетной обороны "Железный купол", а другая попала в открытое поле. Министр обороны Бенни Ганц заявил тогда, что Ливан несет ответственность за ракетный обстрел.

"За ночную стрельбу виновато ливанское государство, допускающее террористические акты с территории своей страны. Государство Израиль будет действовать перед лицом любой угрозы своему суверенитету и своим гражданам и будет реагировать в соответствии со своими интересами в подходящее время и в подходящем месте", - предупредил он.

В мае во время операции "Страж стен" по Израилю из того же района Ливана была выпущена дюжина ракет, в результате чего несколько человек получили ранения, когда люди бежали в поисках убежища.

Источник: УНН
Теги: Израиль, обстрелы, Ливан
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