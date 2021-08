Из Ливана в сторону Израиля были выпущены ракеты. ЦАХАЛ ответил артиллерийским огнем

КИЕВ. 4 августа. УНН. Три ракеты были выпущены из Ливана в направлении Кирьят-Шмона на севере Израиля в среду днем, вызвав срабатывания ракетных сирен в Кирьят-Шмоне, Кфар-Гилада и Тель-Хай. Две ракеты упали недалеко от Кирьят-Шмона, а одна - на территории Ливана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Jerusalem Post.

Детали

Вскоре после этого ИДФ открыли огонь из танков по месту, откуда были выпущены ракеты. Мэр Кирьят-Шмона приказал открыть приюты.

По сообщению репортера связанного с "Хизбаллой", израильские силы обороны выпустили около шести артиллерийских снарядов по открытой местности в Ливане, расположенной к северу от Метула.

Дважды на этой неделе ИДФ стреляли осветительными ракетами вдоль границы с Ливаном после того, как появились сообщения о подозрениях на проникновение вдоль пограничного заграждения.

RAW FOOTAGE 3 rockets were just fired from Lebanon toward northern Israel. 2 rockets landed in Israel, and 1 fell inside Lebanon.



In response, our artillery forces fired into Lebanon. pic.twitter.com/Sf3754RqRU