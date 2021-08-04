Ливни и грозы: в Украине объявили штормовое предупреждение

Киев. 4 августа. УНН. В течение 5-6 августа в Украине значительно ухудшатся погодные условия. Об этом сообщает УНН по информации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Детали

Синоптики прогнозируют грозы с 5 до 6 августа в западных, северных, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях. Днем стоит ожидать град и шквалы 15-20 м/с.

Вечером 5 августа на Закарпатье и в Карпатах, 6 августа в западной части страны ожидаются сильные дожди первого (желтого) уровня опасности, а ночью 6 августа в Карпатах ливни второго (оранжевого) уровня опасности.

В Киеве и Киевской области 5 августа по прогнозам будут грозы, днем местами шквалы 15-20 м/с.

Напомним

В среду, 4 августа, в некоторых областях Украины возможны град и сильные порывы ветра, также в ближайшие дни ожидают дожди на большей части территории Украины, сообщили в Укргидрометцентре.