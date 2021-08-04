В Евросоюзе признали украинские COVID-паспорта на техническом уровне

КИЕВ. 4 августа. УНН. Европейский Союз признал украинские цифровые COVID-сертификаты в приложении "Дия" на техническом уровне. Об этом заявил заместитель министра цифровой трансформации Алексей Вискуб, передает УНН.

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"Только что цифровые COVID-сертификаты в "Дие" прошли успешную техническую оценку со стороны ЕС... Остался последний шаг - политическая часть взаимномного признания, а именно согласование от Еврокомиссии и подписания соответствующих соглашений", - заявил Вискуб.

Детали

По его словам, такое решение стало решающим этапом "взаимном цифровых сертификатов для путешествий".

Он добавил, что сейчас остался последний шаг - политическая часть взаимномного согласования, а именно согласование от Еврокомиссии и подписания соответствующих соглашений.

Добавим

5 июля сообщалось, что цифровые COVID-сертификаты в Украине уже доступны первым пользователям "Дии".

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина действует синхронизировано с европейскими партнерами по запуску цифровых сертификатов вакцинации от коронавируса.

14 июля Кабинет министров Украины внес изменения в COVID сертификаты. Их срок действия составит 180 суток, а ПЦР-тестов - 72 часа.