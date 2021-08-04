На эвакуацию украинцев из Сектора Газа потратили почти 2 млн гривен

КИЕВ. 4 августа. УНН. На эвакуацию граждан Украины из Сектора Газа государство потратило почти 2 млн гривен. Об этом шла речь на заседании Кабмина 4 августа, передает УНН.

Детали

Эвакуация украинцев проводилась в мае этого года во время эскалации израильско-палистинського конфликта. Отмечается, что тогда в украинское диппредставительство обратился 141 гражданин Украины. Их вывезли из Сектора Газа на территорию Египта, затем чартерным рейсом они вылетели из Каира в Киев.

Правительство согласовало выделение 1 859 915 млн грн на возмещение расходов.

Дополнение

В начале мая произошел конфликт между группировками в секторе Газа и Израилем, обострившийся после того, как израильские власти по решению суда начала выселять несколько арабских семей в Восточном Иерусалиме.

Из-за этого в городе начались протесты, переросшие в столкновения палестинского населения и израильской полиции. Позже из сектора Газа начались ракетные обстрелы по территории Израиля и ответные удары.

Затем интенсивные обстрелы стихли и стали единичными. Так, еще одна атака со стороны Израиля произошла 2 июля.

В ЦАХАЛе заявили, что с 10 мая из сектора Газы в сторону Израиля было выпущено 3 700 ракет.