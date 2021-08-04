Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,84 -0,0033  EUR: 31,89 -0,0119 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Врач: коронавирус активирует другие болезни и вирусы, скрытые в организме человека
Врач: коронавирус активирует другие болезни и вирусы, скрытые в организме человека
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
8970

На эвакуацию украинцев из Сектора Газа потратили почти 2 млн гривен

На эвакуацию украинцев из Сектора Газа потратили почти 2 млн гривен

КИЕВ. 4 августа. УНН. На эвакуацию граждан Украины из Сектора Газа государство потратило почти 2 млн гривен. Об этом шла речь на заседании Кабмина 4 августа, передает УНН.

Детали

Эвакуация украинцев проводилась в мае этого года во время эскалации израильско-палистинського конфликта. Отмечается, что тогда в украинское диппредставительство обратился 141 гражданин Украины. Их вывезли из Сектора Газа на территорию Египта, затем чартерным рейсом они вылетели из Каира в Киев.

Правительство согласовало выделение 1 859 915 млн грн на возмещение расходов.

Дополнение

В начале мая произошел конфликт между группировками в секторе Газа и Израилем, обострившийся после того, как израильские власти по решению суда начала выселять несколько арабских семей в Восточном Иерусалиме.

Из-за этого в городе начались протесты, переросшие в столкновения палестинского населения и израильской полиции. Позже из сектора Газа начались ракетные обстрелы по территории Израиля и ответные удары.

Затем интенсивные обстрелы стихли и стали единичными. Так, еще одна атака со стороны Израиля произошла 2 июля.

В ЦАХАЛе заявили, что с 10 мая из сектора Газы в сторону Израиля было выпущено 3 700 ракет.

Источник: УНН
Теги: Украина, эвакуация, сектор Газа
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.