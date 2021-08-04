Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,84 -0,0033  EUR: 31,89 -0,0119 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Врач: коронавирус активирует другие болезни и вирусы, скрытые в организме человека
Врач: коронавирус активирует другие болезни и вирусы, скрытые в организме человека
Показать еще
Публикации RSS
Новости: УНН-Одесса
Архив
5160

21 тонну контрабанды из Китая конфисковали на Одесской таможне

21 тонну контрабанды из Китая конфисковали на Одесской таможне

фотогалерея

КИЕВ. 4 августа. УНН. Попытку снижения таможенной стоимости более чем на 800 тыс грн разоблачили одесские таможенники совместно с ДБР. Как сообщили в пресс-службе Одесской таможни, в Одесский порт из Китая прибыл контейнер с декоративными аксессуарами для одного из украинских предприятий.

Детали

По документам, поданным получателем, в контейнере пришли ленты, искусственные цветы, булавки, кружево, войлок и т.д. Однако, после того, как по поручению Территориального управления ДБР, таможня отправила товар для пересмотра, получатель подал новую декларацию. В ней уже было изменено количество, стоимость и вес товара.

Отметим, что законодательством запрещено после получения от таможни сведений о назначении таможенного досмотра товаров, вносить изменения в таможенную декларацию или отзывать ее. По факту нарушения таможенных правил был составлен протокол. Декоративные аксессуары общим весом более 21 тонн изъяты. Их точную стоимость определит товароведческая экспертиза, а дальнейшую судьбу — суд.

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.