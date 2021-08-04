21 тонну контрабанды из Китая конфисковали на Одесской таможне

КИЕВ. 4 августа. УНН. Попытку снижения таможенной стоимости более чем на 800 тыс грн разоблачили одесские таможенники совместно с ДБР. Как сообщили в пресс-службе Одесской таможни, в Одесский порт из Китая прибыл контейнер с декоративными аксессуарами для одного из украинских предприятий.

Детали

По документам, поданным получателем, в контейнере пришли ленты, искусственные цветы, булавки, кружево, войлок и т.д. Однако, после того, как по поручению Территориального управления ДБР, таможня отправила товар для пересмотра, получатель подал новую декларацию. В ней уже было изменено количество, стоимость и вес товара.

Отметим, что законодательством запрещено после получения от таможни сведений о назначении таможенного досмотра товаров, вносить изменения в таможенную декларацию или отзывать ее. По факту нарушения таможенных правил был составлен протокол. Декоративные аксессуары общим весом более 21 тонн изъяты. Их точную стоимость определит товароведческая экспертиза, а дальнейшую судьбу — суд.