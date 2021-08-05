На заседании Кабмина утвердили Декларацию о безопасности в украинских школах
КИЕВ. 5 августа. УНН. Кабинет министров Украины на заседании в среду, 4 августа, утвердил Декларацию о безопасности школ, передает корреспондент УНН.
Детали
Цель проекта — создание условий для обеспечения права на образование и формирование безопасной образовательной среды в период вооруженного конфликта на востоке Украины.
Проектом акта предлагается предусмотреть меры, направленные в частности, на:
- Создание системы мониторинга нападений на учебные заведения;
- Обеспечение защиты учебных заведений от нападений и их восстановления в случае повреждения;
- Обеспечение системности подходов к защите образования в условиях вооруженного конфликта.
Дополнение
О том, что правительство планирует заняться Декларацией стало известно в ноябре 2020 года. Тогда было решено создать рабочую группу в составе народных депутатов Украины, представителей ряда министерств, международных организаций и ЮНИСЕФ с целью организации надлежащей имплементации Плана мероприятий по реализации Декларации о безопасности школ.