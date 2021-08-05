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На заседании Кабмина утвердили Декларацию о безопасности в украинских школах

На заседании Кабмина утвердили Декларацию о безопасности в украинских школах

КИЕВ. 5 августа. УНН. Кабинет министров Украины на заседании в среду, 4 августа, утвердил Декларацию о безопасности школ, передает корреспондент УНН.

Детали

Цель проекта — создание условий для обеспечения права на образование и формирование безопасной образовательной среды в период вооруженного конфликта на востоке Украины.

Проектом акта предлагается предусмотреть меры, направленные в частности, на:

  • Создание системы мониторинга нападений на учебные заведения;
  • Обеспечение защиты учебных заведений от нападений и их восстановления в случае повреждения;
  • Обеспечение системности подходов к защите образования в условиях вооруженного конфликта.

Дополнение

О том, что правительство планирует заняться Декларацией стало известно в ноябре 2020 года. Тогда было решено создать рабочую группу в составе народных депутатов Украины, представителей ряда министерств, международных организаций и ЮНИСЕФ с целью организации надлежащей имплементации Плана мероприятий по реализации Декларации о безопасности школ.

Источник: УНН
Теги: Украина, безопасность, школа
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