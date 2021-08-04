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Захват Кабмина. Крищенко вместе с КОРД обезвредили нарушителя

Захват Кабмина. Крищенко вместе с КОРД обезвредили нарушителя

КИЕВ. 4 августа. УНН. Столичная полиция задержала мужчину, которые ворвался в здание Кабинета министров и угрожал взорвать гранату. В спецоперации принимал участие глава полиции Киева Андрей Крищенко. Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, передает УНН.

Детали

Как отмечается, сразу же после получения информации была объявлена спецоперация, на место происшествия выехал глава столичной полиции Андрей Крищенко, а также группа бойцов спецподразделения КОРД. Нарушитель был задержан после 10-минутных переговоров.

Ранее СМИ опубликовали кадры, как мужчина с гранатой входит в здание правительства.

На видео слышно, как мужчина говорит, что это захват здания, показывает выдернутую чеку и приказывает убрать людей из холла. "Я живым не уйду сегодня, я сяду на 10 лет", – сумбурно говорит он.

По данным СМИ, задержанным оказался ветеран АТО, предприниматель из Ирпеня Владимир Прохнич.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, полиция
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