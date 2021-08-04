Кабмин объявил повторный конкурс на должность председателя НСЗУ: что известно

КИЕВ. 4 августа. УНН. Кабинет министров Украины объявил о старте конкурса на должность главы Национальной службы здоровья Украины. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает УНН.

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По словам главы Минздрава, в правительстве уже определились два победителя на заместителей председателя НСЗУ.

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"Сейчас есть два победителя на заместителей председателя НСЗУ (проходят проверку), а от нового конкурса ожидаю кандидатур для избрания достойного и амбициозного руководителя стратегического для системы здравоохранения ведомства с годовым бюджетом более 120 млрд грн", - заявил Ляшко.

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Ляшко отметил, что документы на должность приниматься исключительно через Единый портал вакансий государственной службы.

Напомним

Украинские инфекционные больницы жалуются на НСЗУ из-за невыплаты "ковидних средств" и содействию закрытию больниц.

По рассказам ведущих украинских инфекционистов, НСЗУ продолжает задерживать "ковидные выплаты", предназначенные для лечения больных коронавирусом, и оплату медицинских работников, а эпидемиологов превратили в "сезонных работников".

После отставки министра здравоохранения Максима Степанова, в Украине начали закрывать инфекционные боксированные больницы, в которых лечат пациентов с коронавирусом.

Так 31 мая, в Николаеве лишили финансирования единственную в области восстановленную по европейским стандартам больницу, которая специализируется на инфекционных заболеваниях.

Главный врач Светлана Федорова в интервью УНН рассказала, что НСЗУ принципиально отказывалась вносить больницу в список медицинских учреждений, которым предоставляют "ковидные" пакеты.

Представитель НСЗУ Дмитрий Самофалов заявлял, что обустройство больницы якобы не соответствует требованиям, по которым предоставляются такие выплаты. При этом, озвученные правила нигде не прописаны, но озвученные за "требованиям Офиса Президента".