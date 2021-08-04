Главу Харьковского облсовета Товмасяна исключили из фракции "Слуги народа"

КИЕВ. 4 августа. УНН. Главу Харьковского облсовета Артура Товмасяна исключили из фракции "Слуги народа" в Харьковском облсовете. Об этом журналисту УНН рассказала депутат Харьковского облсовета из фракции "Слуга народа" Юлия Ковалевская.

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"Исключили (Товмасяна из фракции - ред.) большинством. Он также сам написал заявление", - сообщила Ковалевская.

Добавим, что сегодня в 16:00 в Харьковском областном совете начались внеочередные общие собрания депутатской фракции "Слуга народа".

Дополнение

Главе Харьковского облсовета Артуру Товмасяну сообщили о подозрении в получении более 1 млн грн взятки.

23 июля заместителю председателя Харьковского областного совета Андрею Малышу и его сообщнику-адвокату, которых уличили в вымогательстве и получении 1 млн 50 тыс. грн взятки от директора коммунального предприятия за неувольнение его с занимаемой должности, сообщено о подозрении.

Андрею Малышу была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 4,75 млн гривен залога.

Позже заместителя председателя Харьковского облсовета Андрея Малыша и его пособника-адвоката, которых подозревают в получении более 1 млн грн взятки, внесли залоги. За Малыша 4,75 млн гривен залога, а за адвоката свыше 700 тыс. грн.