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Литва отправила Украине более 50 тыс. доз вакцины AstraZeneca

Литва отправила Украине более 50 тыс. доз вакцины AstraZeneca

КИЕВ. 4 августа. УНН. Правительство Литвы отправило Украине 54 тысячи доз вакцины от коронавируса производства компании AstraZeneca. Всего Украина получит 131 тысячу доз вакцин. Об этом УНН стало известно из информации издания LRT.

Детали

Литва отправила вакцину AstraZeneca в среду, 4 августа. Сообщается, что всего Украина должна получить 131 тысячу доз вакцин от Литвы. Остальные 77 тысяч доз поступят в страну в ближайшие несколько недель.

В правительстве отмечают, что на фоне геополитических и “других потрясений” Литва таким образом помогает Украине бороться с коронавирусом.

Добавим

Президент Владимир Зеленский сообщил, что сегодня Украина также получила от Дании 500 тысяч доз вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca.

Минздрав сообщает, что 153 258 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки 3 августа 2021 года. Одну дозу получили 89 892 человека, полностью иммунизированы — 63 366 человек.

Источник: УНН
Теги: Литва, вакцина, Коронавирус
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