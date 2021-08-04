СБУ запретила въезд в Украину заместителю убитого главы "Беларусского дома"

КИЕВ. 4 августа. УНН. Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию Украины заместителю убитого главы "Белаорусского дома" Виталия Шишова Родиону Батулину. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе СБУ.

Цитата

“Гражданин Беларуси Родион Батулин известный своими радикальными взглядами и провокационными действиями во время акций протеста в Украине. В ходе этих акций, среди прочего, удалось предотвратить попытки радикалов спровоцировать силовые столкновения с правоохранительными органами”, — заявили в СБУ.

Детали

Запрет вынесено 23 июля 2021 года на основе аргументированных данных, что данное лицо может представлять угрозу национальной безопасности Украины, добавили в СБУ.

Как заявили в “Беларусском доме” в Украине, сегодня утром, на пограничном пункте “Устилуг”, заместитель председателя БГУ Родион Батулин был уведомлен о запрете на въезд в Украину сроком на 3 года.

По информации организации, Родион выехал на территорию Евросоюза 14.07.2021 года для решения вопросов с документами.

3 августа, с первой информацией об обнаружении тела Виталия Шишова, он спешно выехал первым автобусом обратно в Киев. Однако, добравшись до украинской границы, был уведомлен, что с момента выезда является невъездным.

Напомним

Председатель Беларусского дома в Украине Виталий Шишов исчез в Киеве 2 августа. Он вышел утром во вторник на ежедневную пробежку и не вернулся.

Как сообщили в Беларусском доме: “На камерах зафиксировано, как он выходил из дома на пробежку в 9 утра. В 10 должен был вернуться. Связаться с ним невозможно, телефон отключен от отслеживания местоположения (гугл-аккаунта). Часов и фитнес-браслета при нем не было. Отследили телефон по вышках, но слишком большой квадрат поисков”.

Утром во вторник, 3 августа, Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков.

В кругу погибшего не верят, что активист совершил самоубийство, и подозревают, что смерть Шишова была спланирована, а за ним велась слежка.

Полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве и рассматривать все версии, в том числе убийство, замаскированное под самоубийство.

В частности, председатель Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что во время следственных действий на теле погибшего главы “Беларусского дома” Виталия Шишова выявлено ссадины и содранную кожу на отдельных частях тела.

Также Клименко отметил , что тело Шишова висело на высоте трех метров, а на одном из пеньков обнаружили след.

В ОПУ заявили, что Президент Украины Владимир Зеленский держит на контроле дело о смерти главы “Беларусского дома” в Украине Виталия Шишова, которого нашли повешенным в Киеве.