Суд отклонил ходатайство адвокатов Чауса об отводе судьи

КИЕВ. 4 августа. УНН. Высший антикоррупционный суд отклонил ходатайство адвокатов бывшего судьи Николая Чауса об отводе судьи ВАКС от рассмотрения ходатайства о применении к нему меры пресечения. Об этом сообщила руководитель отдела коммуникаций в Высшем антикоррупционном суде Олеся Чемерис, передает УНН.

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"Суд отказал в удовлетворении этого ходатайства. Это означает, что ходатайство возвращается к судье, который предварительно рассматривал его, и очевидно будет проходить в закрытом режиме, поскольку это решение было принято ранее судьей", - заявила пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис.

Детали

Она также отметила, что пока неизвестно, будет ли переноситься суд по делу Чауса, поскольку только сейчас закончилось рассмотрение ходатайства. Судья, который ввел это дело сначала еще не получил постановление о рассмотрении ходатайства, добавила пресс-секретарь.

Добавим

Сегодня защита экс-судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса заявил об отводе судьи Высшего антикоррупционного суда от рассмотрения ходатайства о применении к нему меры пресечения.

ВАКС решил рассматривать ходатайство об избрании меры пресечения экс-судье Днепровского райсуда Киева Николаю Чаусу в закрытом судебном заседании.



Напомним

Детективы НАБУ задержали экс-судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса в больнице "Феофания". Чаусу было также вручено ходатайство о применении меры пресечения.

Ранее Служба безопасности заявила о том, что задержала экс-судью Николая Чауса на законных основаниях. В ведомстве заявляли, что знают о его местонахождении, и сообщили, что задержанному оказывают необходимую медицинскую помощь.

Как стало известно из СМИ, в пятницу, 30 июля, в полицию позвонил житель села Мазуровка Винницкой области, и сообщил, что в селе появился человек по имени Чаус Николай Алексеевич 1966 года.

Чаус якобы подтвердил, что был похищен неизвестными лицами и подтвердил, что является экс-судьей Днепровского райсуда Киева.

Как сообщал адвокат Чауса Александр Вышневый, в Винницкую область направлялись детективы НАБУ для его задержания.

НАБУ призвал правоохранителей передать детективам подозреваемого бывшего судью. Информационные издания сообщали, что обвиняемого Чауса перехватили сотрудники Службы безопасности Украины.