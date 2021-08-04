Военного, который побил танцовщика шоу-балета Дорофеевой, уволили из УГО

КИЕВ. 4 августа. УНН. Управление государственной охраны уволило сотрудника, которого подозревают в нападении на танцовщика шоу-балета "DOROFEEVA" певицы Надежды Дорофеевой. Об этом сообщили в пресс-службе УГО, передает УНН.

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"В Управлении государственной охраны Украины было проведено служебное совещание по поводу действий военнослужащего, подозреваемого в избиении танцовщика шоу-балета "DOROFEEVA", по результатам которой было принято решение об увольнении его из рядов Управления государственной охраны Украины", - говорится в сообщении.

Детали

В частности, в структуре назвали поступок бывшего сотрудника "позорным" и "недопустимым", отметив, что военнослужащие, которые нарушают принципы морали развитого общества, не должны нести службу в составе ведомства.

Что было раньше

1 августа стало известно со страницы певицы в Instagram, что неизвестный мужчина напал и избил танцовщика с ее балета, в результате чего потерпевшему сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому. Дорофеева сразу попросила помощи в розыске нападавщего.

В Управлении государственной охраны (УГО) Украины заявили, что нападавшим на танцовщика балета был действующий военнослужащий госоргана. Его отстранили от службы.

3 августа Голосеевский районный суд Киева отправил под стражу сотрудника Управления государственной охраны Украины, которого подозревают в избиении танцовщика балета певицы Нади Дорофеевой.