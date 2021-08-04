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Новости: УНН-Одесса
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Акцию памяти погибшего Шишова провели в центре Одессы

Акцию памяти погибшего Шишова провели в центре Одессы

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КИЕВ. 4 августа. УНН. Акция памяти белорусского активиста Виталия Шишова, найденного повешенным в Святошинском лесу, прошла 4 августа в Одессе у памятника Дюку, передает УНН.

Детали

Участниками акции стали несколько десятков человек. Люди пришли с плакатами “Убийца должен сидеть в тюрьме”, “Кто убивает белорусов?” и портретами главы “Беларусского дома”. Участники акции памяти требовали от украинских правоохранительных органов провести беспристрастное расследование смерти Виталия Шишова. В ходе митинга были зажжены лампадки.

Отметим, что в Киеве 3 августа нашли повешенным главу “Беларусского дома в Украине” Виталия Шишова. В организации заявили о слежке за погибшим.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, Украина
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