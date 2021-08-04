Новости: УНН-Одесса
4 августа 2021, 19:19 • Ирина Макаренко • 3645
Акцию памяти погибшего Шишова провели в центре Одессы
КИЕВ. 4 августа. УНН. Акция памяти белорусского активиста Виталия Шишова, найденного повешенным в Святошинском лесу, прошла 4 августа в Одессе у памятника Дюку, передает УНН.
Детали
Участниками акции стали несколько десятков человек. Люди пришли с плакатами “Убийца должен сидеть в тюрьме”, “Кто убивает белорусов?” и портретами главы “Беларусского дома”. Участники акции памяти требовали от украинских правоохранительных органов провести беспристрастное расследование смерти Виталия Шишова. В ходе митинга были зажжены лампадки.
Отметим, что в Киеве 3 августа нашли повешенным главу “Беларусского дома в Украине” Виталия Шишова. В организации заявили о слежке за погибшим.
Источник: УНН
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram