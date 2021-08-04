В Харьковской области девушка утонула во время катания на катамаране: полиция нашла тело

КИЕВ. 4 августа. УНН. Полиция Харьковской области нашла тело 21-летней гражданки, которая 18 июля поехала кататься на катамаране на Вяловское водохранилище, нырнула в воду и исчезла. Об этом сообщают в полиции области, передает УНН.

Детали

Сегодня в полицию поступило сообщение о том, что в водоеме на территории села Русские Тишки находится тело женщины без признаков жизни.

Работники полиции установили личность гражданки - это девушка, которая с 18 июля находилась в розыске. Родные опознали тело погибшей.

Местные СМИ и телеграмм каналы сообщают, что погибшей является 22-летняя Виктория Лукашова. Девушка 18 июля исчезла после отдыха с компанией молодых людей на Вяловском водохранилище. Полиция нашла тело девушки в этом же водоеме.

Отмечается, что Виктория Лукашова приехала на базу отдыха "Аква" в село Русские Тишки 18 июля, чтобы кататься на катамаране по Вяловскому водохранилищу.

Девушка отдыхала в компании из восьми человек, которые каталась на двух катамаранах.

Очевидцы отметили, что девушка якобы не удержалась и упала в воду. После этого ее два дня искали водолазы, но так и не нашли.

Напомним

5 июля в Киеве в парке Партизанской славы из озера достали тело мужчины. По предварительной информации, он взял, заснул на матрасе, а затем перевернулся посреди озера и уже не всплыл.