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Швейцария открывает границы для вакцинированных украинцев

Швейцария открывает границы для вакцинированных украинцев

КИЕВ. 4 августа. УНН. Швейцария разрешила въезд на свою территорию вакцинированным украинцам. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Коронавирус_инфо.

Детали

Как сообщает МИД, при въезде в страну необходимо предоставить сертификат о вакцинации (последняя доза - 14 дней назад) или негативный ПЦР-тест (за 72 часа), или тест на антиген (по 48 часов) или сертификат о выздоровлении (за 6 месяцев).

В случае въезда из регионов с вариантами вирусов и пребывания там более 10 дней для непривитых или людей, которые не имеют подтверждения о выздоровлении (за 6 месяцев), установлен 10-дневный карантин.

Дополнение

В Швейцарии одобрены вакцины против COVID-19 Moderna и Pfizer/BioNTech.

Напомним

А тем временем свои границы для украинцев откроет Люксембург.

Источник: УНН
Теги: Украина, Швейцария
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