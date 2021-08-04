Швейцария открывает границы для вакцинированных украинцев

КИЕВ. 4 августа. УНН. Швейцария разрешила въезд на свою территорию вакцинированным украинцам. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Коронавирус_инфо.

Детали

Как сообщает МИД, при въезде в страну необходимо предоставить сертификат о вакцинации (последняя доза - 14 дней назад) или негативный ПЦР-тест (за 72 часа), или тест на антиген (по 48 часов) или сертификат о выздоровлении (за 6 месяцев).

В случае въезда из регионов с вариантами вирусов и пребывания там более 10 дней для непривитых или людей, которые не имеют подтверждения о выздоровлении (за 6 месяцев), установлен 10-дневный карантин.

Дополнение

В Швейцарии одобрены вакцины против COVID-19 Moderna и Pfizer/BioNTech.

Напомним

А тем временем свои границы для украинцев откроет Люксембург.