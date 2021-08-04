ВОЗ призывает отказаться от бустерных прививок до конца сентября

КИЕВ. 4 августа. УНН. Всемирная организация здравоохранения призвала воздержаться от бустерных доз вакцин против коронавируса до конца сентября этого года. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Гебреисус во время брифинга, передает УНН.

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"ВОЗ призывает к мораторию на бустерные прививки, по крайней мере до конца сентября этого года", - заявил Гебреисус.

Детали

Причиной таких действий является нехватка препаратов в странах с низким уровнем вакцинации.

ВОЗ сообщает, что соотношение вакцин к населению в бедных странах составляет 1,5 препаратов на 100 человек. Отмечается также, что до конца сентября каждая страна мира должна привить по меньшей мере 10% своего населения.

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В ВОЗ заявили, что число новых случаев инфицирования за последние семь дней на 3% превысило показатели предыдущей недели, а смертность сократилась на 8%.

В организации также заявляли, что интенсивное распространение коронавируса в странах без вакцин увеличивает вероятность появления новых более опасных вариантов вируса, что может привести к снижению эффективности уже существующих препаратов.