"Токсичный" завод Веревского разделил общество на два лагеря: чиновники "за", люди "против"

КИЕВ. 4 августа. УНН. В социальной сети стало появляться много информации от обеспокоенных селян Подольского (Черкасской области), где агрохолдинг "Кернел" Андрея Веревского пожелал построить участок протравливания зерна. В частности спор возник на очередной сессии Новодмитривского сельского совета, где селяне спорили с властями на предмет расторжения договора аренды с компанией, передает УНН.

Детали

По словам Валентины Маковей, воздух в их селях уже регулярно загрязняется Кернелом, особенно во время обработки земель.

"Нас волнует вопрос строительства завода. Чтобы не было поздно, то нужно все выяснить, как можно быстрее. Скажет ли Кернел правду. Не подкупленные ли будут у них некоторые документы. Жить мы хотим в экологическом чистом селе. Нас и так Кернел неплохо подтравливает периодически обрабатывая поля", - написала она.

Глава Новодмитривской общины Артем Кухаренко, который в предыдущей срок был сельским головой в Подольском, успокаивал сельчан и убеждал в безопасности завода.

Отметим, что Кухаренко был самым молодым в Украине сельским головой. Сейчас ему 31 год.

Сначала участок протравливания зерна хотели разместить на территории Новодмитривского сельсовета, но из-за близости к бассейну отказались от этой идеи. После был выбранный участок в Подольском, но там восстали люди.

"Компания выразила намерение о строительстве. И все. По бюджету завода и других вопросах - они сказали, что не имеют ни бюджета, ни проекта конечного, но имеют большое желание строиться именно в нашей общине, поскольку логистически это целесообразно и выгодно", - прокомментировал он.

Кухаренко уверяет, что после огромного скандала провел большую работу, чтобы понять насколько семенные заводы несут угрозу.

"В Каменец-Подольском такой завод находится в 200 метрах от домов. И у нас это было бы супер и уместно. Я за инвестиции. А в соседнем селе Дмитровка идет выращивание гибридных сортов, и это было бы целесообразно. Я за экологически чистый завод, за инвестиции", - подчеркнул он. Однако жители села выражают свое недовольство, считают, что "Кернел" просто "купил кого надо".

"Наше село для них - как капля в море. Просто со временем исчезнет с карты еще одно село ... А им главное инвестиции в ОТГ", - написала в Facebook жительница Тамара Приходько.

Люди, которые занимаются вопросами экологии, говорят, что хотят, чтобы их внуки дышали чистым воздухом.

"Завод по протравливанию посевного материала фунгицидами и инсектицидами! Это не закрытое помещение! Там постоянные ежедневные выбросы химатуры в воздух и в сливные резервуары, несущие угрозу загрязнения воды!" - добавила Таня Лопчинская.

По итогам сессии, которая проходила 28 июля, поняв, что компромисс маловероятен, местные власти предложили все же

проголосовать за расторжение подписанного ранее договора аренды.

К слову

В сентябре 2018 года компания стала виновником массового отравления жителей Тернопольской области. Оказалось, что структура "Кернел" использовала при обработке полей глифосат, названный Международным агентством по изучению рака (МАИР) канцерогеном.

"Кернел" выпускает масло под брендами "Чумак", "Щедрый дар", "Стожар".