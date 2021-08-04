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Франция разрешила украинцам путешествовать без виз на свои заморские территории

Франция разрешила украинцам путешествовать без виз на свои заморские территории

КИЕВ. 4 августа. УНН. Франция разрешила гражданам Украины с биометрическими паспортами путешествовать без виз в заморские департаменты и сообществ Франции. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает УНН.

Цитата

"Мы давно работали с французскими партнерами над достижением этого решения, которое дополнительно расширяет свободу путешествий для украинцев. Наши совместные усилия достигли успеха. Я благодарен французскому правительству за положительный результат", - заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Детали

Соответствующее решение приняло Министерство по делам Европы и иностранных дел Франции после длительных дипломатических усилий украинской стороны.

Таким образом, украинцы могут пользоваться правом безвизового въезда в такие заморские департаменты и сообщества Франции как Гваделупа, Мартиника, Французская Гвиана, Реюньон, Сан-Пьер и Микелон, остров Майотта, острова Уоллис и Футуна, Новая Каледония, Французская Полинезия, Сен-Бартелеми и Сен-Мартен.

Украинские граждане могут находиться на этих территориях без виз до 90 дней в течение 180-дневного периода времени.

МИД Украины обращает внимание, что в условиях пандемии, которая продолжается, въезд на упомянутые территории в настоящее время разрешен при условии полной иммунизации вакцинами, признанными Европейским агентством лекарственных средств (EMA) и разрешенными для использования на территории Франции, или необходимости.

Напомним

В июне 2017 года МИД Украины обратился к французской стороне с ходатайством о введении безвизовых поездок граждан Украины на заморских территориях и департаментах Франции.

После дипломатических усилий инициативу поддержали профильные министерства Французской Республики, а также местные органы власти заморских территорий и департаментов.

Добавим

23 июля Правительство Франции открыло въезд в эту страну для всех украинцев согласно рекомендации Совета ЕС по ослаблению COVID-ограничений на поездки.

Источник: УНН
Теги: Франция, Украина
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