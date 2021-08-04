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После подъема акции агрохолдинга "Кернел" снова пошли на спад

После подъема акции агрохолдинга "Кернел" снова пошли на спад

КИЕВ. 4 августа. УНН. На Варшавской фондовой бирже (WSE) поднялись, а потом снова снизились котировки акций одного из крупнейших операторов на рынке масла - агрохолдинга "Кернел", передает УНН со ссылкой на WSE.

Детали

Так, вчера акции "Кернел" выросли за день на 1,48%. Торги акциями компании открылись по стоимости 54 злотых, а закрылись по цене 54,8 злотых. Подъем акций наблюдался после заявления "Кернел" о выкупе собственных акций с биржи.

Сегодня утром торги акциями "Кернел" открылись по стоимости 54,9 злотых. Но в течении дня они упали до стоимости 53,6 злотых (-2,19%).

Добавим, что за последний месяц котировки акций "Кернел" упали на 0,92%, за последние шесть месяцев - на 5,13%.

Источник: УНН
Теги: акции, Кернел
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