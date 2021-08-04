В шаге от медали: украинский метатель молота выступил на Играх в Токио

КИЕВ. 4 августа. УНН. 20-летний украинец Михаил Кохан переписал историю и стал четвертым по метанию молота на Олимпийских играх-2020, информирует УНН со ссылкой на ФЛАУ.

Детали

Уже в первой попытке, метнув молот на 77,91 м, всем своим видом сын и ученик Сергея Кохана дал понять, что изрядно настроен на борьбу. Уже во второй попытке 20-летний атлет второй раз в своей карьере отправил молот за 80 метров - 80,39 м. С этим результатом Кохан шел вторым в пятой попытке, пока его не подвинул на третье место четырехкратный чемпион мира поляк Файдек (81,53 м).

Лидером на тот момент оставался его соотечественник Войцех Новицки (82,52 м). А меньше чем за пять минут на второе место с рекордом Норвегии на второе место вышел уже Эйвинд Хенриксен (81,58 м). В пятой попытке Кохану не удалось вернуться в первую тройку и все должен был решить заключительный выход атлетов в сектор.

В заключительной попытке изменений в первой четверке не произошло. Михаил - в шаге от олимпийского пьедестала. Но даже так он еще раз переписал историю легкой атлетики, став не только самым молодым атлетом, который метнул на Играх молот за 80 метров, но и самым молодым молотобойцем, который занял четвертое место.

Справка

Соревнования в Токио проходят на 42 площадках (в Рио 2016 было использовано 37 арен), 28 из которых расположены в радиусе 8 км от Олимпийского городка. Всего будет разыграно 339 комплектов олимпийских наград за 41 вида спорта.