Вакцинация от COVID-19 не единственный инструмент, которым можно остановить пандемию - ВОЗ

КИЕВ. 4 августа. УНН. Вакцинация от коронавируса не является единственным инструментом, с помощью которого можно остановить пандемию. Об этом во время брифинга заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус, передает УНН.

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“В то же время мы все должны помнить, что вакцины - не единственный инструмент. Действительно, не существует единого инструмента, который победит эту пандемию”, - заявил глава ВОЗ.

Детали

В организации отмечают, что победить пандемию возможно только с помощью комплексного подхода вакцинации в сочетании с проверенными мерами общественного здравоохранения и социальными мерами.

Ранее

Всемирная организация здравоохранения призвала воздержаться от бустерных доз вакцин против коронавируса до конца сентября этого года.

Напомним

Главный инфекционист Украины, заслуженный врач Ольга Голубовская в интервью УНН рассказала, что не согласна, что нужно вакцинировать людей, которые переболели меньше чем полгода назад или даже 9 месяцев. Во многих странах Европы, в Канаде не вакцинируют. А также добавила, что не доверяет, например, нашей национальной технической группе по вакцинации.

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