Грязь, разруха, торговцы на асфальте: одесситы требуют от властей прибраться на пляжах

КИЕВ. 4 августа. УНН. В разгар курортного сезона на сайте городского Одесского совета люди продолжают жаловаться на состояние пляжей и возмущены тем, что главная “жемчужина” Украина в неухоженном состоянии, передает УНН.

Главная претензия одесситов — нашествие частных пляжей и повсеместный мусор.

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“Прошу разобраться и привести в порядок территорию пляжа Чайка. Под арендой большая часть огромного пляжа, однако пляж не убирается, урн мало, арендатор заполонил пляж лежаками. Не можете сами, обяжите арендатора, убирать пляж и чистить его от водорослей”, - написала одесситка.

Но помимо водорослей претензии имеются и к прилегающей территории.

“Так же инфраструктура вокруг пляжа. Грязь, разруха, торговцы на асфальте. Привет из 90-х. Выглядит все очень убого! Пляжи — это лицо города. Люди в шоке от того какая ужасно грязная Одесса! Позор просто”, — говорится в сообщении.

Ранее УНН писал, что топчан на пляжах Одессы стоит от 200 до 1200 грн, бесплатный уголок найти практически невозможно.