Экс-судью Чауса отправили под круглосуточный домашний арест
КИЕВ. 4 августа. УНН. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отправил экс-судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса под круглосуточный домашний арест. Об этом говорится в сообщении суда, передает УНН.
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“Следственный судья ВАКС отказал в удовлетворении ходатайства детектива НАБУ о содержании под стражей и избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста экс-судьи Днепровского райсуда Киева”, — говорится в сообщении.
Детали
Адвокат Чауса Ростислав Кравец сообщил BBC News Украина, что детали домашнего ареста решаются. Из зала суда Николая Чауса уже выпустили.
Напомним
Ранее сегодня суд отклонил ходатайство адвокатов Чауса об отводе судьи. Этому предшествовало просьба защиты экс-судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса об отводе судьи Высшего антикоррупционного суда от рассмотрения ходатайства о применении к нему меры пресечения.
ВАКС решил рассматривать ходатайство об избрании меры пресечения Чаусу в закрытом судебном заседании.
Дело Чауса
Детективы НАБУ задержали экс-судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса в больнице “Феофания”. Чаусу было также вручено ходатайство о применении меры пресечения.
Ранее Служба безопасности заявила о том, что задержала экс-судью Николая Чауса на законных основаниях. В ведомстве заявляли, что знают о его местонахождении, и сообщили, что задержанному оказывают необходимую медицинскую помощь.
Как стало известно из СМИ, в пятницу, 30 июля, в полицию позвонил житель села Мазуровка Винницкой области, и сообщил, что в селе появился человек по имени Чаус Николай Алексеевич 1966 года.
Чаус якобы подтвердил, что был похищен неизвестными лицами и подтвердил, что является экс-судьей Днепровского райсуда Киева.
Как сообщал адвокат Чауса Александр Вышневый, в Винницкую область направлялись детективы НАБУ для его задержания.
НАБУ призвал правоохранителей передать детективам подозреваемого бывшего судью. Информационные издания сообщали, что обвиняемого Чауса перехватили сотрудники Службы безопасности Украины.