Белорусская спортсменка Тимановская прибыла в Варшаву

КИЕВ. 4 августа. УНН. Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская вечером в среду, 4 августа, прибыла в Варшаву авиарейсом из Вены. Туда она прилетела из японской столицы Токио самолетом авиакомпании Austrian Airlines ранее в тот же день. Сначала планировалось, что Тимановская вылетит из Токио в Варшаву, где ей оказали гуманитарную визу, передает УНН.

Детали

По информации источников, она должна была вылететь в Польшу рейсом польской авиакомпании LOT Polish Airlines, однако планы были изменены из соображений безопасности и по согласованию с представителями польского дипкорпуса в Токио. Тимановскую на полицейском автомобиле доставили из посольства Польши в Токио в аэропорт. В сопровождении нескольких чиновников она прошла в VIP-зону аэропорта, отказавшись от общения с многочисленными журналистами, отслеживали ее действия и передвижения.

Ранее белорусский оппозиционный политик Павел Латушко, руководитель Народного антикризисного управления, который вместе с Белорусским фондом спортивной солидарности оказывает помощь Тимановской, написал в своем Twitter, что спортсменка вечером все-таки прибудет в Варшаву.