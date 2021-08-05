Де Дзерби о победе над "Генк": у меня очень крепкая команда

КИЕВ. 5 августа. УНН. Наставник "Шахтера" Роберто Де Дзерби прокомментировал победу над "Генк" в первой встрече (2:1) квалификации Лиги чемпионов, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр "Шахтера".

Детали

Коуч остался доволен игрой своей команды и теперь будет ожидать ответный матч.

“Я знаю, что у меня очень сильная команда. Конечно, когда мы играем, все зависит и от соперника. Однако, находясь на скамейке, глядя вправо или влево, я уверен, что у меня много сильных футболистов, которые могут выйти на поле и играть так же хорошо.

Я очень рад результату, однако вопрос о выходе в следующий раунд открыто. Впереди еще 90 минут на нашем поле. Тренировать таких футболистов для меня большая честь, ведь они играют так, как я прошу”, — признался Де Дзерби.

Напомним

“Шахтер” проигрывал “Генке” после первого тайма (0:1), но после перерыва сумел забить два мяча в ответ (2:1).