На Херсонщине зафиксировали 37 новых случаев коронавируса за сутки

КИЕВ. 5 августа. УНН. На Херсонщине за последние сутки зафиксировано 37 новых лабораторно подтвержден случаев COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерло 1207 человек. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.

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“За последние сутки проведено 616 ПЦР-исследований, 551 исследования методом ИФА на выявление коронавируса, а также 349 исследований экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 37 новых лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19, из которых 26 женщин и 11 мужчин. Из них 2 детей”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что состояние больных удовлетворительное: “30 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 7 человек”.

Добавляется, что за сутки умерли женщины, 70 и 86 лет, жительницы г. Херсон. Имели пневмонию и COVID-19.

Также в области зафиксировано 10 выздоровлений.

“Поэтому сейчас в области 36 543 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Из них:

— 34 760 человек победили недуг;

— 576 человек инфицированы COVID-19;

— 1207 человек умерли”, — резюмировали в ОГА.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 255 345 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 53 024 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.