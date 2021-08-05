Автор золотой награды Беленюк: из-за травмы не был уверен, смогу ли выступить в Токио

КИЕВ. 5 августа. УНН. Борец греко-римского стиля в весовой категории до 87 кг Жан Беленюк, получил для Украины первое "олимпийское золото" Токио-2020, дал комментарий по поводу одержанной награды. Слова борца приводит пресс-служба НОК Украины, передает УНН.

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Беленюк рассказал, что за три недели до старта Игр в Токио не был уверен в своем выступлении, ведь имел травму.

“На данный момент не осознаю, что сделал. Это был действительно долгий и трудный путь. Я начал заниматься борьбой в девять лет. Сейчас мне тридцать. И наконец это произошло. Тяжело травмировался за три недели до Олимпийских игр и не был уверен смогу выступить в Токио. И только вера моего тренера у меня дала мне возможность реализовать свою мечту. Спасибо ему за это, спасибо маме, а также всем, кто поддерживал и молился, кто ждал. Мне очень приятно. Я поздравляю всю Украину с этой золотой медалью”, — заявил Беленюк.

Напомним

Сегодня Украина завоевала четыре медали. Общий достижения “желто-синих” на Играх в Токио равняется 1 “золотой”, 2-м “серебряным” и 7-ми бронзовым медалям.