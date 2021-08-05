Один из самых дорогих вратарей мира продлил контракт с "Ливерпулем"

КИЕВ. 5 августа. УНН. Английский "Ливерпуль" объявил о продлении контракта с бразильским голкипером Алиссон, сообщает УНН со ссылкой на сайт "мерсисайдцев".

Детали

Срок нового контракта с 28-летним бразильцем не разглашается, но по данным СМИ, договор будет действовать до лета 2027.

Алиссон в составе “Ливерпуля” выступает с 2018 года. До этого он защищал цвета итальянской “Ромы”. За английский гранд он провел 130 матчей, в 57 играх не пропускал. Также в его активе один гол.

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“Почти не тратил время на размышления по этому поводу. За три года мы построили взаимное доверие и уверенность. Мы должны ставить высокие цели — выигрывать все, в чем участвуем — Лигу чемпионов, Премьер-лигу, кубки — всё! Но очевидно, что победа зависит от того, что мы покажем на поле, отдавать на поле, и мы должны выкладываться на 100 процентов”, — подчеркнул Алиссон.

Справка

Алиссон входит в топ-5 самых дорогих голкиперов планеты — разделяет с 3-го по 5-е места с Тер Штеген и Куртуа. Стоимость каждого составляет 60 млн. евро. Дороже них по данным “Transfermarkt” только Доннарумма (65) и Облак (70).