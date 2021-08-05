Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,91 0,0683  EUR: 31,95 0,0569 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Врач: коронавирус активирует другие болезни и вирусы, скрытые в организме человека
Врач: коронавирус активирует другие болезни и вирусы, скрытые в организме человека
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Архив
6960

Один из самых дорогих вратарей мира продлил контракт с "Ливерпулем"

Один из самых дорогих вратарей мира продлил контракт с "Ливерпулем"

КИЕВ. 5 августа. УНН. Английский "Ливерпуль" объявил о продлении контракта с бразильским голкипером Алиссон, сообщает УНН со ссылкой на сайт "мерсисайдцев".

Детали

Срок нового контракта с 28-летним бразильцем не разглашается, но по данным СМИ, договор будет действовать до лета 2027.
Алиссон в составе “Ливерпуля” выступает с 2018 года. До этого он защищал цвета итальянской “Ромы”. За английский гранд он провел 130 матчей, в 57 играх не пропускал. Также в его активе один гол.

Цитата

“Почти не тратил время на размышления по этому поводу. За три года мы построили взаимное доверие и уверенность. Мы должны ставить высокие цели — выигрывать все, в чем участвуем — Лигу чемпионов, Премьер-лигу, кубки — всё! Но очевидно, что победа зависит от того, что мы покажем на поле, отдавать на поле, и мы должны выкладываться на 100 процентов”, — подчеркнул Алиссон.

Справка

Алиссон входит в топ-5 самых дорогих голкиперов планеты — разделяет с 3-го по 5-е места с Тер Штеген и Куртуа. Стоимость каждого составляет 60 млн. евро. Дороже них по данным “Transfermarkt” только Доннарумма (65) и Облак (70).

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.