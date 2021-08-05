Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,91 0,0683  EUR: 31,95 0,0569 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Врач: коронавирус активирует другие болезни и вирусы, скрытые в организме человека
Врач: коронавирус активирует другие болезни и вирусы, скрытые в организме человека
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
18255

Три украинские легкоатлетки перешли в финал Олимпиады по прыжкам в высоту

Три украинские легкоатлетки перешли в финал Олимпиады по прыжкам в высоту

КИЕВ. 5 августа. УНН. Три украинские легкоатлетки по прыжкам в высоту — Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Ирина Геращенко — преодолели высоту 1.95 в соревнованиях и вышли в финал Олимпийских Игр-2020 в Токио, передает УНН со ссылкой на трансляцию Олимпиады в Токио.

Детали

Так, спортсменки покорили высоту 1.86, 1.90, 1.93 и 1.95, что необходимо для выхода в финал.

Украинская фаворитка — Ярослава Магучих — взяла высоту 1.95 с первой попытки. Геращенко — со второй попытки.

Таким образом все украинские легкоатлетки переходят в финал соревнований.

Напомним

На Олимпийских играх в Токио 4 августа Украина пополнила медальный зачет четырьмя наградами.

Источник: УНН
Теги: спорт, легкая атлетика, Олимпиада
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.