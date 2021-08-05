Три украинские легкоатлетки перешли в финал Олимпиады по прыжкам в высоту

КИЕВ. 5 августа. УНН. Три украинские легкоатлетки по прыжкам в высоту — Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Ирина Геращенко — преодолели высоту 1.95 в соревнованиях и вышли в финал Олимпийских Игр-2020 в Токио, передает УНН со ссылкой на трансляцию Олимпиады в Токио.

Детали

Так, спортсменки покорили высоту 1.86, 1.90, 1.93 и 1.95, что необходимо для выхода в финал.

Украинская фаворитка — Ярослава Магучих — взяла высоту 1.95 с первой попытки. Геращенко — со второй попытки.

Таким образом все украинские легкоатлетки переходят в финал соревнований.

Напомним

На Олимпийских играх в Токио 4 августа Украина пополнила медальный зачет четырьмя наградами.