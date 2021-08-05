От COVID-19 в мире выздоровел почти 181 млн человек

КИЕВ. 5 августа. УНН. По состоянию на утро четверга в мире от COVID-19 выздоровел почти 181 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Общая ситуация

Всего в мире на COVID-19 инфицирована 200,989,081 человек, из них выздоровели 180,990,112 лица. Количество умерших возросло до 4,270,029.

“Лидеры” по количеству инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (36,176,471), Индия (31,810,782), Бразилия (20,026,533), Россия (6,356,784), Франция (6,207,416), Великобритания (5,952,756), Турция (5,822,487) и Аргентина (4,975,616).

“Лидеры” по количеству летальных исходов

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (631,299), Бразилии (559,715) и Индии (426,321).

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 255 345 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 53 024 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.