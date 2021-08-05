Новости: Экономика
5 августа 2021, 06:45 • Илья Нежигай • 5115
На 5 августа установлена цена на банковские металлы
КИЕВ. 5 августа. УНН. Национальный банк Украины на 5 августа 2021 установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:
Золото - 1 578.9204 грн;
Серебро - 22.3583 грн;
Платина - 910.9846 грн;
Палладий - 2 308.1790 грн.
По сравнению с 4 августа курс всех указанных металлов вырос, когда курс палладия - упал.
Источник: УНН
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