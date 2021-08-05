На 5 августа установлена цена на банковские металлы

КИЕВ. 5 августа. УНН. Национальный банк Украины на 5 августа 2021 установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:

Золото - 1 578.9204 грн;

Серебро - 22.3583 грн;

Платина - 910.9846 грн;

Палладий - 2 308.1790 грн.

По сравнению с 4 августа курс всех указанных металлов вырос, когда курс палладия - упал.