Сегодня в Вашингтоне встретятся глава МИД Украины и Госсекретарь США: детали

КИЕВ. 5 августа. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава Офиса Президента Андрей Ермак сегодня в США будут вести переговоры по подготовке визита Владимира Зеленского в Вашингтон, об этом накануне сообщил глава МИД на Facebook, передает УНН.

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Согласно известной информации, встреча запланирована на 14:30 по местному времени (21:30 по времени Киева). Дополнительных подробностей не приводится.

Напомним

Ранее Кулеба и глава офиса президента Андрей Ермак прибыли в Вашингтон для подготовки первого визита украинского лидера Владимира Зеленского в США. В среду они провели встречу с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

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Представитель главы американской администрации Джен Псаки ранее сообщила, что Байден примет Зеленского в Белом доме 30 августа. Украинский президент заявлял, что ожидает содержательной и плодотворной встречи. Глава президентской партии “Слуга народа”, депутат Верховной Рады Александр Корниенко уточнял, что на встрече президентов планируется обсуждение строительства газопровода “Северный поток — 2”, привлечение американской стороны к нормандского формата переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе, увеличение объема военной помощи со стороны США.