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Олимпиада: украинка получила "бронзу" по гребле на байдарках и каноэ

Олимпиада: украинка получила "бронзу" по гребле на байдарках и каноэ

КИЕВ. 5 августа. УНН. Украинка Людмила Лузан получила "бронзу" по гребле на байдарках и каноэ на Олимпиаде в Токио, передает УНН со ссылкой на трансляцию Олимпиады.

Детали

Так, украинка досталась к финишу третьей. Соревнование проходило в формате каноэ-одиночка на дистанции в 200 метров. Результат украинской спортсменки составил 47.034 с.

Дополнение

Лузан на 0.08 секунд обошла спортсменка из Польши, действующую чемпионку Европы Дороту Боровскую.

Золотую медаль завоевала спортсменка из США Невин Харрисон, а "серебро" отошло к Лоренс Винсент-Ляпонт из Канады.

Напомним

На Олимпийских играх в Токио 4 августа Украина пополнила медальный зачет четырьмя наградами.

Источник: УНН
Теги: спорт, Олимпиада
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