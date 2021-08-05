Новости: Спорт
5 августа 2021, 08:00 • Илья Нежигай • 9090
Олимпиада: украинка получила "бронзу" по гребле на байдарках и каноэ
КИЕВ. 5 августа. УНН. Украинка Людмила Лузан получила "бронзу" по гребле на байдарках и каноэ на Олимпиаде в Токио, передает УНН со ссылкой на трансляцию Олимпиады.
Детали
Так, украинка досталась к финишу третьей. Соревнование проходило в формате каноэ-одиночка на дистанции в 200 метров. Результат украинской спортсменки составил 47.034 с.
Дополнение
Лузан на 0.08 секунд обошла спортсменка из Польши, действующую чемпионку Европы Дороту Боровскую.
Золотую медаль завоевала спортсменка из США Невин Харрисон, а "серебро" отошло к Лоренс Винсент-Ляпонт из Канады.
Напомним
На Олимпийских играх в Токио 4 августа Украина пополнила медальный зачет четырьмя наградами.
Источник: УНН
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