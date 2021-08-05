Умер экс-премьер Евгений Марчук

КИЕВ. 5 августа. УНН. Умер украинский политик и государственный деятель, бывший премьер-министр Украины Евгений Марчук. Об этом сообщила его жена Лариса Ившина в Facebook 5 августа, передает УНН.

"Черный день. Умер Евгений Кириллович. Остановилось сердце", - написала она.

Справочно

Евгений Марчук - украинский государственный деятель, 4-й Премьер-министр Украины (руководил правительством: 6 марта 1995 года (до 8 июня 1995 года - исполняющий обязанности премьер-министра) - 27 мая 1996 года), генерал армии Украины, кандидат юридических наук. Был первым председателем Службы безопасности Украины (1991-1994).

С 21 ноября 2018 года уполномочен представлять Украину в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, 19 мая 2019 года освобожден от исполнения обязанностей.

Евгению Марчуку было 80 лет.