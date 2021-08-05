В Киеве утром образовались пробки: где затруднено движение

КИЕВ. 5 августа. УНН. По состоянию на утро четверга, 5 августа, на улицах и проспектах Киева образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Детали

На правом берегу пробки образовались на проспектах Победы, Леся Курбаса, Воздухофлотском, Степана Бандеры, Голосеевском и на Набережном шоссе. Незначительные осложнения движения транспорта есть на бульваре Тараса Шевченко. Также движение затруднено на улице Набережно-Крещатицкой и на Кольцевой дороге.

Кроме того, затруднено движение по улицам Сечевых Стрельцов, Жилянской, Саксаганского, Павла Скоропадского, Вадима Гетьмана, Борщаговской, Щусева, Данила Щербакивского.

На левом берегу движение затруднено на проспектах Броварском, Юрия Гагарина, Освободителей, Соборности, Романа Шухевича, а также на улице Оноре де Бальзака.

Движение на мосту Патона — затруднено в направлении правого берега. На мостах Метро, Северном и Южном также наблюдается затруднение движения транспорта в направлении правого берега. На Дарницком мосту можно проехать свободно.

Добавим

Переход между двумя станциями метро в центре Киева закрыли. Там нашли "подозрительный предмет".