Метро Киева возобновило работу в нормальном режиме

КИЕВ. 5 августа. УНН. Метрополитен Киева возобновил работу в обычном режиме после проверки подозрительного предмета на пересадочном узле между станциями метро "Золотые ворота" и "Театральная". Об этом сообщили в КП "Киевский метрополитен", передает УНН.

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"Проверка пересадочного узла завершена. Метрополитен работает в обычном режиме", - сообщили в метрополитене в соцсетях.

Что было ранее

Около 8:20 5 августа пересадочный узел между станциями метро "Золотые ворота" и "Театральная" в центре столицы закрыли для пассажиров из-за "подозрительного предмета".

Добавим

В начале марта в Украине усилили ответственность для псевдоминеров.