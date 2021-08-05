Новости: Киев
5 августа 2021, 09:12 • Юлия Шрамко • 14250
Метро Киева возобновило работу в нормальном режиме
КИЕВ. 5 августа. УНН. Метрополитен Киева возобновил работу в обычном режиме после проверки подозрительного предмета на пересадочном узле между станциями метро "Золотые ворота" и "Театральная". Об этом сообщили в КП "Киевский метрополитен", передает УНН.
Цитата:
"Проверка пересадочного узла завершена. Метрополитен работает в обычном режиме", - сообщили в метрополитене в соцсетях.
Что было ранее
Около 8:20 5 августа пересадочный узел между станциями метро "Золотые ворота" и "Театральная" в центре столицы закрыли для пассажиров из-за "подозрительного предмета".
Добавим
В начале марта в Украине усилили ответственность для псевдоминеров.
Источник: УНН
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