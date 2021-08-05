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Новости: Киев
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Тройное ДТП произошло в Киеве: от мощного удара у автомобиля оторвало колесо

Тройное ДТП произошло в Киеве: от мощного удара у автомобиля оторвало колесо

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КИЕВ. 5 августа. УНН. Масштабное ДТП с участием трех автомобилей, в одном из которых были дети, произошло на проспекте Победы в Киеве, сообщает УНН.

Детали

По словам водителя одного из автомобялей - Suzuki, - он с семьей двигался в сторону Академгородка, когда его сзади на большой скорости "догнала" легковушка Honda. От мощного удара Suzuki отбросило на Ford, который двигался справа, а у Honda оторвало переднее колесо. И автомобиль остановился чуть ли не за 100 метров от места аварии.

Пострадал один из пассажиров Honda, мальчик в Suzuki и его семья обошлись испугом.

Виновника аварии устанавливают следователи.

Материал подготовлен совместно с программой "Надзвичайне.LIVE с Алексеем Павловским" телеканала LIVE.

Дополнение

Ранее патрульная полиция обнародовала статистику, согласно которой в январе-июне в Украине произошло 86 459 ДТП, что на 19,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 10 434 ДТП - с травмированными (-6,8%), в которых погиб 1281 человек (-13,6%) и 12 753 человека получили травмы (-8,3%).

Источник: УНН
Теги: ДТП, Киев
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