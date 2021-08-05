ООС: многоэтажка попала под вражеский обстрел, ранен гражданский

КИЕВ. 5 августа. УНН. Жилой многоэтажный дом в Красногоровке на Донбассе попал под вражеский обстрел, есть один раненый. Об этом сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации, руководитель местной областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко 5 августа, передает УНН.

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"... враг совершил обстрел Красногоровки, в результате которого прямым попаданием была повреждена квартира в многоэтажке на улице Восточной и ранен мужчина - местный житель 1965 года рождения", - сообщил Кириленко в Facebook.

Детали

На месте работают правоохранители, устанавливая все обстоятельства происшествия.

Дополнение

По данным пресс-центра ООС, за прошедшие сутки, 4 августа, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.