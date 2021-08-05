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ЕС рекомендует Киеву отказаться от выдачи гражданам более одного загранпаспорта

ЕС рекомендует Киеву отказаться от выдачи гражданам более одного загранпаспорта

КИЕВ. 5 августа. УНН. Европейский союз призвал Украину исключить возможность гражданам страны одновременно иметь более одного действующего паспорта для выезда за границу. Об этом говорится в четвертом отчете Еврокомиссии в рамках механизма приостановления безвизовых режимов, опубликованном 4 августа, передает УНН.

Цитата

“В целом Украина продолжает выполнять критерии либерализации визового режима. Однако необходимы дальнейшие усилия для решения проблемы необоснованных ходатайств о предоставлении убежища, а также в областях борьбы с коррупцией, отмыванием денег, предотвращения и борьбы с организованной преступностью”, — говорится в рекомендациях.

В частности, ЕС рекомендует “исключить возможность для граждан Украины иметь более одного действующего паспорта одновременно; прекратить выдачу таких „дополнительных“ паспортов и отменить действие тех, которые были выданы”.

Детали

Рекомендации, среди прочего, включают пункт о продолжении усилий по сокращению числа граждан Украины, которые нерегулярно пребывают в государствах-членах ЕС и подают необоснованные ходатайства о предоставлении убежища.

Напомним

11 июня 2017 года для граждан Украины вступил в силу безвизовый режим с Европейским Союзом.

Как ранее заявлял глава МИД Дмитрий Кулеба, единственной угрозой для безвизового режима Украины с Европейским Союзом является пандемия COVID-19.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина
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