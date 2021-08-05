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Оргкомитет Олимпиады-2020 извинился перед украинскими синхронистами, из-за того что их перепутали с россиянками во время награждения

Оргкомитет Олимпиады-2020 извинился перед украинскими синхронистами, из-за того что их перепутали с россиянками во время награждения
Источник: Reuters

КИЕВ. 5 августа. УНН. Организаторы Олимпийских игр в Токио принесли извинения украинцам после ошибки диктора, который объявил украинских медалисток по синхронному плаванию россиянками, отмечает УНН.

Детали

Украинская пара Марта Федина и Анастасия Савчук завоевали бронзу в произвольной программе соревнований дуэтов 4 августа. Первое место забрали россиянки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина, вторыми по сумме очков стали китайские спортсменки Хуан Сюэчэнь и Сунь Вэньянь (192,4499).

Ошибка произошла во время церемонии награждения. Диктор на французском языке объявил бронзовых призеров Федину и Савчук как представителей ОКР — Олимпийского комитета России (Russian Olympic Committee — так называется сборная России, которой из-за допингового скандала запрещено нести свой флаг и играть гимн страны).

“Это была чисто производственная ошибка”, — сказал пресс-секретарь оргкомитета Маса Танака.

Брифинг Оргкомитета Игр-2020 (трансляция запустится с момента извинения - ред.):

Контекст

Ошибка чувствительна из-за многолетней дипломатической напряженности между Украиной и Россией после аннексии Крыма Россией в 2014 году. Конфликт между украинскими правительственными силами и поддерживаемыми Россией сепаратистами продолжается на востоке Украины до сих пор.

На олимпийских объектах, как правило, объявления делают на трех языках — на японском, английском и французском.

Во время церемонии открытия Олимпиады 23 июля российский телеканал отключил эфир незадолго до того, как украинские спортсмены вошли под своим национальным флагом. Трансляция вернулась после того, как прошла сборная Украины.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Олимпиада, Олимпиада-2020
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