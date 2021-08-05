МХП открыл офис Сервисного центра "Финансы" в Черкассах

КИЕВ. 5 августа. УНН. МХП начал развитие крупнейшего в Украине мультифункционального Сервисного Центра (Shared Service Center), куда передаются сервисные, как правило, наиболее стандартизированные функции в рамках холдинга. Таким образом предприятия холдинга могут больше сосредоточивать свои ресурсы на решении амбициозных производственных бизнес-задач.

20 июля состоялось торжественное открытие офиса Сервисного центра “Финансы”, который находится в Черкассах, и уже три года предоставляет услуги бухгалтерского и налогового учета всем предприятиям МХП в Украине и является частью будущего мультифункционального Сервисного центра.

“Открытие этого офиса — огромный и переломный этап в жизни МХП, ведь это начало глобального и интересного пути. Рада присутствовать сегодня с каждым в этой молодежно-драйвовой атмосфере. Могу гарантировать, что МХП — это именно та компания, в которой, если вы чего-то действительно хотите, действительно сможете достичь”, — отметила на открытии Виктория Капелюшная, заместитель председателя правления и финансовый директор МХП.

Люди — главный и самый ценный ресурс МХП, так холдинг заботится о сотрудниках, обеспечивая лучшие условия труда. Новый светлый и просторный офис в Черкассах — доказательство этому.

“В офисе Сервисного центра „Финансы“ все создано для того, чтобы каждый день сотрудникам было комфортно реализовывать себя в МХП. Я хочу, чтобы каждый работающий комфортно себя чувствовал на рабочем месте и чувствовал перспективы роста и развития в МХП. Ведь, в определенной степени, от этого зависят и результаты, которые впоследствии удастся достичь”, — дополнил Андрей Булах, заместитель председателя правления и директор по организационной эффективности и управления персоналом МХП.

В МХП уверены, что Сервисный центр “Финансы” будет способствовать еще большей эффективности работы, прозрачности и качества учета. Созданный по лучшим практикам и образцам, он обязан стать лучшим в Украине, чтобы позже предоставлять сервисные услуги не только предприятиям МХП, но и внешним клиентам.

В МХП отметили, что это только начало сервисной революции в холдинге, и уже в скором времени ожидается открытие Сервисного центра “Продажи и логистика” в Каменском, что в Днепропетровской области.