Минск заявил, что Литва "агрессивно выдворяет" мигрантов обратно в Беларусь

КИЕВ. 5 августа. УНН. Литва продолжает выдворять мигрантов со своей территории, якобы “вынуждая их нарушать белорусскую границу”. Об этом сообщил в четверг Государственный пограничный комитет (ГПК) Беларуси в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали

“Полоцкие пограничники около полудня 4 августа зафиксировали попытку агрессивного выдворения восьмерых мигрантов пятью литовскими силовиками на территорию Беларуси. Однако белорусские пограничники не допустили нарушения государственной границы”, — отмечается в сообщении погранведомства.

По его информации, спустя некоторое время на сопредельной стороне одному из беженцев стало плохо. “Однако представители литовской стороны никак не отреагировали на просьбы мужчины. Увидев, что человеку нужна помощь, белорусские пограничники незамедлительно вызвали медиков”, — проинформировали в погранкомитете. Там также сообщили, что люди в литовской военной форме оставили мигрантов и уехали, а иностранец, которому стало плохо, перешел на территорию Беларуси, где ему была оказана первая медицинская помощь. Затем мужчину доставили в медицинское учреждение.

Ранее

Минск заявил, что мигранты направляются в ЕС не только через Беларусь, но “стонет и требует солидарности только Литва”.

По данным официального статистического портала Литвы, с начала года литовскую границу незаконно пересекли немногим более 4026 человек. То есть в 54 раза больше, чем за весь прошлый год. Из общего числа нелегалов только девять проникли в страну не с территории Беларуси. Подавляющее большинство иностранцев пришли в Литву через гродненский участок белорусской границы.

Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон заявила в понедельник, что миграционный кризис в Литве следует расценивать как провокацию белорусского режима.

Накануне Литва приняла решение отправлять в Беларусь пришедших с её территории мигрантов.